Art extrême autour du Bentway et du parc Canoe Landing

On a beaucoup parlé de sorties dans la nature en cette année de pandémie, mais la réouverture récente de l’Ontario nous permet d’apprécier à nouveau le fait qu’on vit dans la plus grande ville au Canada. Voici donc un circuit de 3.7 km, autour du Bentway et du parc Canoe Landing, qui en met plein la vue sur des projets urbains qui voient grand!

Rue Bathurst Sud

Si vous arrivez en streetcar, par les lignes de King ou de Queen, descendez autour de la rue Bathurst et marchez vers le Sud. Quand je viens en voiture, je cherche une place sur les petites rues transversales. Il y a aussi un grand terrain de stationnement au bout du Fort York Boulevard.

Notez que la ville est très belle le soir, et les oeuvres d’art public sont illuminées. Si vous visitez après 18h, vous voudrez profiter des espaces à 6 $ dans le Green P 96, au coin de Front Street et Portland.

Ambiance industrielle au Stackt Market

On peut commencer par un café chez Thor Espresso Bar (35 rue Bathurst, ouvert 8h à 15h sur semaine et 8h à 18h le weekend), et choisir de s’arrêter au retour au Stackt pour prendre une bouchée.

Difficile de faire plus urbain que Stackt Market (28 rue Bathurst). Ceux qui connaissent un peu New York y trouveront des allures du High Line. Le site est bardé d’espaces extérieurs aménagés en divers patios éclectiques, avec les gratte-ciel du quartier CityPlace en toile de fond.