Alliance française de Toronto: la saison culturelle du 120e

L’Alliance française de Toronto (AFT) proposera plus d’une soixantaine de concerts, spectacles, films, expositions et conférences en 2022-23, sa 120e année.

Le nouveau directeur général Pierre-Emmanuel Jacob en a fait la présentation, jeudi soir dernier, au théâtre Spadina de l’AFT.

Il a souligné que plus de 200 artistes de toutes les diversités francophones canadiennes, européennes, africaines et d’ailleurs passeront par l’AFT au cours des prochains mois.

L’AFT : école et centre culturel

Au fil des ans, l’école privée de langue française pour adultes est devenue le principal centre culturel de la francophonie torontoise.

Membre d’un réseau français mondial, mais gérée par un conseil d’administration local, l’AFT accueille aujourd’hui plus de 6500 étudiants dans 5 campus.

Émaillé de clips vidéo, le dévoilement de la saison culturelle comprenait un mini-spectacle de la chanteuse franco-ontarienne Marie-Clo, dont le concert au théâtre Spadina inaugurera la saison musicale le 9 septembre.

Musique, cinéma, théâtre, conférences

S’y succéderont cette année des chanteurs et musiciens comme le Quatuor Élysée (violons et violoncelle), Lorenzo Naccarato Trio (jazz), Govrache (slam), Duo Perse-Inca et plusieurs autres.

Le premier film sera Les Amours d’Anaïs (2021) de Charline Bourgeois-Tacquet. On y projettera ensuite Une vie démente, Calamity, Josep (2020)…

Les oeuvres textiles de Carolina Reis occuperont la galerie de l’AFT du 7 au 24 septembre. En octobre, place aux produits de designer photographiés par Carrie Chrisholm. La bande dessinée sera à l’honneur en novembre avec Lisa Mandel.

On présentera en septembre la pièce de théâtre Moi fardeau inhérent, de Guy Régis, interprétée par Daniely Francisque seule sur scène… en révolte contre la violence des hommes.

D’autres spectacles sont conçus pour les enfants.

La première conférence de la saison, avec Christian Martel pour la Société d’Histoire de Toronto, portera sur les 30 ans de la radio communautaire CHOQ-FM.

Abonnement à la saison culturelle

Le programme de la saison culturelle est déjà en ligne dans un nouveau site web de l’AFT.

Pierre-Emmanuel Jacob encourage les Torontois à s’abonner à la saison culturelle pour profiter de tarifs réduits et d’invitations spéciales. Quatre formules d’abonnement sont proposées.