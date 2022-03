Mini-festival de quatre films québécois à l’Alliance française

Ce 22 mars, le film sera suivi d’un entretien à 21h entre Marcelle Lean et Éric Cader, producteur et animateur de l’émission Pot-pourri à la radio CIUT 89.5 FM.

Un seul film est présenté en ligne seulement: Archipel, de Félix Dufour-Laperrière. Il s’agit d’un film d’animation sur des îles inventées.

On a dit d’Archipel que «c’est un projet ambitieux qui propose une expérience poétique et politique, au cœur d’un Québec réel et inventé».

Le film est projeté le 27 mars. L’entretien avec le réalisateur Félix Dufour-Laperrière est programmé sur Zoom le lundi 28 mars à 13h.