Histoires d’immigrants: 15 longs-métrages et 18 courts à Cinéfranco

Le festival torontois Cinéfranco programme 31 films sur le thème de l’immigration à la fin de janvier et au début de février, accessibles de sa plateforme Eventive.

«Immigrer, c’est immigrer avec son histoire», indiquent la conceptrice Marcelle Lean, fondatrice de Cinéfranco il y a 25 ans, et le programmeur pour ce projet spécial Histoires d’immigrants francophones, Bruno Boëz.

Justement, des histoires d’immigration, on en connaît beaucoup à Toronto, la ville la plus multiculturelle au monde. Dans la francophonie ontarienne, 36% des immigrants sont nés en Afrique, 27% en Europe, 20% en Asie et 17% dans les Amériques.

Rencontres avec des réalisateurs

Parmi les 15 longs métrages et les deux assemblages de 9 courts, plusieurs sont présentés chez nous pour la première fois.