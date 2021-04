Cinéfranco: la semaine de relâche devant votre cinéma maison

Un vrai bonhomme, de Benjamin Parent, suit un adolescent timide et sensible s’apprêtant à faire sa rentrée dans un nouveau lycée.

Place des Victoires, de Yoann Guillouzouic, est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre un quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et un petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur.