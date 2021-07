Cinéfranco: discussions autour de deux films sur l’Afrique francophone

Une autre rencontre semblable aura lieu le 24 août, autour d’un film qui n’est pas encore choisi.

Cinéfranco hybride cet automne?

«L’idée est de rester en contact avec le public» après un an et demi de festivals virtuels, explique la fondatrice et directrice artistique de Cinéfranco, Marcelle Lean. Avec ces deux films, elle veut aussi d’essayer d’amener un public franco-africain au festival.

Marcelle Lean surveille le déroulement de la 3e étape de son déconfinement en Ontario qui permettra la réouverture des salles de cinéma. Peut-on espérer un festival Cinéfranco en salle cet automne?

«Un festival présentiel en salles coûte très cher», nous indique Marcelle Lean. «Nous sommes dans la phase de chercher des commanditaires.»

«Pour l’automne 2021, je pense que nous offrirons un festival hybride qui nous permettra à la fois de retrouver avec plaisir nos fidèles, et d’atteindre des audiences que l’on vient de découvrir à travers l’Ontario et le Canada.»