«Il pleuvait des oiseaux» à Toronto: le succès qu’on n’attendait pas

On retrouve aussi son intérêt pour les gens «atypiques» dans ses autres films, notamment Merci pour tout (deux soeurs qui ne se parlent plus, forcées de se revoir) et Gabrielle (une jeune handicapée intellectuelle à la recherche d’une vie normale).

Louise Archambault dit avoir été impressionnée par le roman de Jocelyne Saucier. «L’essence du livre est là, mais la structure du film est différente», dit-elle.

Il pleuvait des oiseaux a été tourné (en 26 jours seulement) dans la forêt Montmorency au nord de Québec, où elle a d’ailleurs croisé un vrai ermite.

Diriger des «monuments» comme Gilbert Sicotte, Rémy Girard et Andrée Lachapelle (décédée en novembre dernier) n’a pas été problématique. «Au contraire», dit-elle, «ce sont de grands acteurs qui voulaient vraiment participer et s’impliquer.»

C’est donc une histoire originale qui vous tirera une larme, mais qui vous redonnera confiance en la nature humaine, qu’on a la chance de découvrir avec Il pleuvait des oiseaux.