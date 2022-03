Retour de la Dictée Gabrielle Roy à l’Alliance française

À l’issue de l’exercice, trois participants seront tirés au sort et recevront des lots. Le but est de s’amuser avec la langue française et de mettre ainsi en valeur la francophonie manitobaine et son patrimoine littéraire.

La première grande romancière urbaine

Gabrielle Roy est enfant au moment où l’enseignement en français est interdit dans les écoles du Manitoba. Qu’à cela ne tienne, elle se voue très jeune au théâtre, à l’écriture et à l’enseignement. Elle s’installe à Montréal à la fin des années 1930.

C’est là qu’elle écrit un premier roman, Bonheur d’occasion, qui révèle son talent pour décrire la misère des villes. Il s’impose comme premier grand roman urbain canadien.

La Dictée Gabrielle Roy a été créée il y a 5 ans par les efforts conjoints de la Maison Gabrielle Roy, l’Alliance française du Manitoba, le Centre culturel franco-manitobain, la Bibliothèque Gabrielle-Roy de la ville de Québec et l’Institut Canadien de Québec.