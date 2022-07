La fête nationale française de retour à Glendon

La fête nationale organisée par le consulat de France à Toronto, le 14 juillet, était de retour, après quelques années d’absence, dans la magnifique roseraie du campus Glendon de l’Université York.

Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du consul Tudor Alexis et fêté la liberté, l’égalité et la fraternité au son des cuivres et en faisant honneur à la gastronomie et à la convivialité françaises.

Cérémonie de citoyenneté

Pour la première fois, le consul a profité de l’événement pour remettre la citoyenneté française à quatre personnes dont les conjoints sont des Français établis à Toronto. La cérémonie de citoyenneté comportait le visionnement d’un court film sur l’histoire de la France et les valeurs de la République.

On a aussi souligné la présence de Mme Helen Vari pour rendre hommage à sa philanthropie au profit des anciens combattants canadiens et du souvenir de leurs sacrifices en France au cours des deux grandes guerres mondiales du 20e siècle.