Un Bastille Day solidaire à Toronto le 14 juillet

Durant la journée du 14 juillet, sur Facebook, Twitter et Instagram, on invitera les Français et les amis de la France à partager leurs meilleurs souvenirs et photos d’éditions passées du «Bastille Day» – ou simplement de la France – en utilisant les mots-clics #14Juillet et #BastilleDay.

Changements politiques

Cette Fête nationale des Français survient après un changement important à la tête du pays. Le président Emmanuel Macron vient de remplacer Édouard Philippe par Jean Castex au poste de premier ministre pour les deux dernières années cruciales de son mandat.

Issu du centre-droit politique, Jean Castex est maire de la petite ville de Prades dans le Sud de la France: il en a l’accent et il parle aussi catalan. Peu connu du grand public jusqu’à maintenant, il a occupé plusieurs postes de premier conseiller et de chef du personnel du président Nicolas Sarkozy et de ministres.

Le remaniement ministériel a également fait entrer au gouvernement l’avocat très médiatique Éric Dupond-Moretti, critique de longue date de la magistrature et du système pénal, comme ministre de la Justice. «Ça va barder!», a-t-on lu ici et là, alors que le nouveau ministre assure qu’il n’est «en guerre contre personne».

Au ministère de l’Intérieur (la police), Gérald Darmanin a été organisateur de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy avant de s’occuper du Budget sous Emmanuel Macron. Il devra gérer une certaine grogne dans les forces de l’ordre, en ces temps de manifestations contre le racisme et les violences policières, quand ce ne sont pas celles des gilets jaunes ou des fonctionnaires protecteurs de leurs retraites.