Décès du prof de français et cinéphile Bernard Lecerf

Bernard Lecerf, qui a été enseignant pendant 46 ans à Upper Canada College, à Toronto, est décédé le mercredi 7 septembre.

Ces dernières années, on le croisait au festival Cinéfranco, qu’il aidait à la billetterie, au sein du conseil d’administration et en tant que co-directeur. La fondatrice et directrice Marcelle Lean perd «un grand ami et un collaborateur extraordinaire».

Passionné de culture, sports, voyages…

Selon son épouse Monique, il était «passionné de cinéma, jazz, musique classique et variétés francophones, culture, mots croisés, foot, squash, voyages…»

Dans les années 1980-90, il tenait une chronique occasionnelle sur la musique et la scène culturelle dans le journal L’Express de Toronto.

Le couple a deux filles: Murielle et Valérie.

Hommages de la communauté de UCC

«J’ai passé des heures à lire les nombreux hommages rendus à Bernard par la communauté de Upper Canada College», écrit-elle à l-express.ca. «C’est vraiment très émouvant de voir à quel point ses anciens étudiants et collègues sont touchés et attristés par sa disparition.»