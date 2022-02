Décès de l’ancien conseiller scolaire Claude-Reno D’Aigle

«Il a également contribué au déménagement de l’école élémentaire du Sacré-Coeur à son emplacement actuel sur la rue Essex, à l’ouverture des nouvelles écoles St-Michel et du Bon-Berger ainsi qu’à l’agrandissement de l’école Georges-Étienne-Cartier et de sa cour d’école.»

Défenseur de la jeunesse

La communauté franco-torontoise perd en lui «un ardent défenseur de la jeunesse». En plus des écoles et du scoutisme, il était aussi un membre actif du Club Richelieu, de la paroisse du Sacré-Coeur et des Chevaliers de Colomb.

«C’était un homme engagé qui était très généreux de son temps pour les jeunes, les familles et sa communauté. Il était toujours heureux d’aller à la rencontre des élèves et de leurs parents.»

Claude-Reno D’Aigle laisse dans le deuil son épouse Ginette et leurs enfants Nadine, Julie et Yanik, leurs petits-enfants «et tous ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer».