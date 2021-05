Pionnier du programme bilingue du campus Glendon, à l’Université York, Alain Baudot est décédé le 4 mai, à la suite d’un cancer du pancréas.

Son épouse Carla a annoncé la nouvelle aux proches et amis: «My wonderful husband Alain died quietly today in his sleep, finally pain-free and at peace.»

Alain Baudot au Canada depuis 55 ans

Né le 7 février 1940 à Soissons (France), il est arrivé au Canada en 1966. D’abord professeur à l’Université de Montréal (1970-1971), il s’est joint au Collège Glendon où il a fondé et dirigé pendant sept ans le Département d’études pluridisciplinaires.

M. Baudot a créé de nombreux cours portant sur les littératures francophones (Afrique de l’Ouest, Antilles, Belgique, Liban, Suisse). Il a dirigé la Maîtrise en études françaises (1997-2000) et la Maîtrise en traduction (1998-2001).

Glendon «orphelin»

Pour le professeur Swann Paradis, directeur du département d’Études françaises à Glendon, «le professeur émérite Alain Baudot, respecté notamment pour l’étendue de sa culture et de ses qualités morales, a été pour ainsi dire un «père fondateur» non seulement du Département d’études françaises, mais de tout le Collège universitaire Glendon, ce qui fait de nous toutes et nous tous, désormais, des orphelin.e.s.»

À Glendon, c’est lui qui a commencé à célébrer annuellement la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), devenue un événement communautaire important dans toute la métropole.