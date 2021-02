Salon du livre de Toronto: Gabriel Osson remporte le prix Alain-Thomas

Gabriel Osson vient de remporter le prix Alain-Thomas du Salon du livre de Toronto pour son roman Le jour se lèvera, publié aux Éditions David.

Ce prix, qui couronne l’excellence littéraire en Ontario francophone dans le domaine adulte, est subventionné conjointement par l’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français et par le Salon du livre de Toronto. Le Salon se déroule en ligne depuis le début du mois et prend fin ce mercredi 24 février.

Jeune Haïti

Dans Le jour se lèvera, un étudiant originaire d’Haïti évolue à New York dans l’Amérique traumatisée par l’assassinat du président John F. Kennedy et écartelée par les tensions raciales. Il fréquente une douzaine d’opposants au régime de Duvalier, le mouvement Jeune Haïti (un événement historique), et passera à l’action.

Gabriel Osson est né à Port-au-Prince et vit à Toronto depuis plusieurs années. Il donne des conférences et anime des ateliers d’écriture pour différents publics.