Lire et écrire en temps de peste… au Salon du livre de Toronto

Le Salon du livre de Toronto propose en février de lire et écrire «en temps de peste»: le sujet de rencontres d’auteurs et de tables rondes sur YouTube pour sa 28e édition.

C’est «une programmation à part, pour une année charnière», indique le président Valéry Vlad, qui confirme que le déplacement du Salon de décembre à février est permanent. Mais l’équipe souhaite toujours revenir à la Bibliothèque de référence dès que la situation sanitaire le permettra.

«Le Salon a connu d’autres croisées des chemins», dit-il. «Et il a toujours su s’inspirer du dicton: puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.»

Rencontres et tables rondes

Du 4 au 24 février, Lectures en temps de peste présente 21 auteurs de la francophonie ontarienne – un par jour – qui viendront discuter de leur plus récents ouvrages.

Et deux tables rondes Écrire en temps de peste sont organisées: avec des auteurs qui en sont à leurs premières publications le jeudi 11 février à 18h, et avec des auteurs plus établis le samedi 13 février à 18h.