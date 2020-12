Les salons du livre forcés de se réinventer

À Ottawa, Toronto, Sudbury et Hearst, la formule des salons du livre n’a pas beaucoup évolué au fil des ans. Il aura fallu une pandémie pour chasser le présentiel au profit du virtuel.

Au début de 2020, rien ne laissait croire que les salons prévus au cours de l’année allaient devoir tirer leur épingle du jeu inconnu de la covid.

Les difficultés rencontrées à cause de la pandémie ont nourri les réflexions sur la façon d’imaginer un salon du livre à l’ère technologique.

De notre salon à votre salon

C’est le Salon du livre du Grand Sudbury (SLGS) qui a été le premier à se réinventer en Ontario. Tenu du 7 au 10 mai 2020, il a rapidement maîtrisé les plateformes Zoom et Facebook pour offrir des rencontres d’auteurs et autrices, des jeux littéraires, des ateliers et des causeries.

Le SLGS est allé plus loin que quatre jours de programmation: il a conçu tout un calendrier d’activités échelonnées de septembre 2020 à juin 2021.