Roman jeunesse savant et abordable

Jeunes truchements

Le roman fait mention d’enfants qu’on envoie vivre très jeune sur une autre planète pour qu’ils apprennent la langue locale. On les appelle «truchements». Or, c’est justement le mot utilisé par Champlain pour décrire le jeune Étienne Brûlé envoyé vivre en Huronie pour apprendre la langue des Hurons.

Mathieu écrit que «les enfants sont doués pour le langage, c’est un instinct, et ils apprennent vitre, parfois plusieurs langues». Les pédagogues qui promeuvent l’apprentissage d’une langue seconde tiennent le même discours.

La langue a un pouvoir

Les Picrocholes habitaient la planète Tanguy avant que les colonisateurs tanguiens les forcent à apprendre leur langue, au point de perdre la leur. Le gouvernement tanguien déteste les Picrocholes et les considère comme des citoyens de seconde classe. Du déjà-vu, me direz-vous, si on pense à nos Premières Nations et aux pensionnats d’infâme mémoire.

La langue, ici, permet de connaître toutes les manigances des Tanguiens et de déjouer leurs astuces. Elle a un pouvoir stratégique, mais on lui imagine facilement d’autres attributs bénéfiques.

L’auteur ne manque pas d’imagination. Il dote les Picrocholes d’une arme transparente et fait nager de curieux poissons avec des pieds palmés et une tête d’autruche. Cela plaira aux jeunes lecteurs, les 6 à 9 ans précise l’éditeur, mais il me semble que la barre est un peu haute pour les plus jeunes de ce groupe.