Niagara, à la fois symbole et plaidoyer

En mars 1906, la International Waterways Commission en arrive à un compromis: la génératrice d’hydroélectricité Sir Adam Beck No. 1 (1917) et No. 2 (1954).

La beauté qui fait mal

Nicole V. Champeau dose son récit de données tour à tour historiques, technologiques et poétiques.

Elle cite le président de l’International Niagara Falls Commission, Lord Kelvin qui souhaitait que les enfants de nos enfants ne voient jamais la cataracte du Niagara. Puis elle évoque comment «explorateurs et pèlerins partis ensemble [sont] réunis depuis un lieu pareil à un incompréhensible infini».

La poète-essayiste a revisité Niagara en 2016, ce qui l’amène à conclure son ouvrage en ces termes: «Niagara, obstinément, inlassablement, nous rappelait que tout passe. / Niagara, chaos lumineux, à la fois symbole et plaidoyer. / La beauté parfois fait mal. / Niagara se présentait encore et plus que jamais en récit de voyage. / Niagara / L’ailleurs et le meilleur d’ici. / Lacryma mortis.»