Du Niagara en Haïti via la planète Tanguy, chez les finalistes du prix Alain-Thomas

Le jour se lèvera rend hommage à une jeunesse haïtienne en quête de liberté pour son peuple asservi sous le règne sans pitié du dictateur cannibale Papa Doc. Gabriel Osson, d’origine haïtienne, revient sur une douloureuse page de l’Histoire d’Haïti, entre Noirs et Mulâtres.

Avec Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille, Éric Mathieu nous offre un roman jeunesse de science-fiction où la magie de la langue est savamment mise à l’honneur. Le narrateur Félix et le Capitaine Boudu sont entrainés dans une aventure rocambolesque sur la planète Tanguy. Ils vont aider des colonisés dans leur combat pour retrouver leur langue et leur culture.

Rappelons que le prix Alain-Thomas (anciennement Prix Christine-Dumitriu-Van-Saanen) récompense l’excellence littéraire en Ontario français, et qu’il est doté d’une bourse de 2000 $ offerte conjointement par l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) et le Salon du livre de Toronto.

Son jury est composé de trois membres, aussi représentatifs que possible de la diversité littéraire franco-ontarienne.