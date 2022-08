Décès du prof et passionné de théâtre Alain Vercollier

Professeur de littérature française à l’Université York de 1970 à 2012, passionné de théâtre et toujours présent dans les activités franco-torontoises, Alain Vercollier est décédé ce dimanche 28 août à l’âge de 78 ans.

Il laisse dans le deuil son épouse Claudine, leur fils Loïc et leur fille Gaëlle, ainsi qu’un grand nombre de collègues et d’amis en France et au Canada, qui l’appelaient «Verco».

Chroniqueur à L’Express

Dans les années 1980 et 90, Alain Vercollier a tenu une chronique régulière sur le théâtre en ville dans le journal L’Express de Toronto. Il a aussi animé des émissions à Radio-Canada et présenté des œuvres littéraires à TFO.

Il est né en France le jour du Débarquement: le 6 juin 1944!

Après avoir terminé ses études à la Sorbonne, il est venu au Canada avec Claudine, qui a été professeure au Département de Français de l’Université de Toronto. Ils étaient presque toujours vus ensemble.