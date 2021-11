Gérard Poupée fait chevalier de l’Ordre national du Mérite

Gilbert Dekoker, vice-président de l’association de l’Ordre national du Mérite pour le Canada, était présent pour l’occasion.

Consécration

Recevoir l’Ordre national du Mérite est une véritable consécration pour cette figure de la communauté française de Toronto, près de 20 ans après être devenu Commandeur des Palmes académiques en 2002. Il venait alors de prendre sa retraite après une longue carrière dans l’enseignement.

Francine Watkins, conseillère consulaire pour l’Ontario et le Manitoba, et présidente du Conseil consulaire, a impulsé cette nomination.

Adoptée en janvier 2021, elle reconnaît ainsi l’immense contribution de M. Poupée auprès de la communauté française et du monde associatif.

« Les plus hautes autorités françaises qui t’honorent ce soir te considèrent comme l’une des figures les plus emblématiques, parmi les plus actives et les plus passionnées de la communauté française établie à Toronto», s’est exprimé Norman Gaudet, le directeur de la Toronto French School, devant une quarantaine d’invités.