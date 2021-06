Vente aux enchères et concours d’art sur l’amitié France-Canada

Les promoteurs d’un monument célébrant l’amitié France-Canada, devant être érigé à Ottawa, organisent un concours d’art sur ce thème, ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.

L’association Amicitia France-Canada organise aussi une collecte de fonds sous la forme de la vente aux enchères d’une oeuvre du célèbre peintre torontois Charles Pachter, qui présidera le jury du concours.

L’amitié France-Canada: hier, aujourd’hui et demain : c’est le thème du concours, qui se veut «une superbe occasion de traduire par un dessin ce que le thème évoque pour vous, et ce que vous aimez dans ce long chemin d’amitié entre le Canada et la France». La date limite pour envoyer son dessin est fixée au 30 juin. Détails du concours ici.

L’oeuvre de Charles Pachter qui sera vendue (après le 15 juillet) s’intitule Orignalunaire. L’orignal est le symbole du Canada dans plusieurs toiles de Pachter, qui dépeint fréquemment aussi le drapeau canadien et la reine Elizabeth II. Détails de la vente aux enchères ici.