Avec le ski de fond, profitez de l’hiver au maximum!

S’équiper pour le ski de fond

L’équipement du ski de fond est moins encombrant que celui pour le ski alpin. Par exemple, les skis de fond sont plus légers et fins. Seul l’avant du pied est fixé au ski pour plus de liberté dans le mouvement.

Les chaussures de ski de fond sont également plus légères et plus souples qu’en ski alpin. Enfin, les bâtons sont plus longs et rigides, pour favoriser la poussée et le mouvement.

Pour l’habillement, enfilez plusieurs couches légères pour ajuster votre température, et une bonne veste imperméable par-dessus. Vous pouvez opter pour un pantalon de neige, accompagné de gants chauds et d’un chapeau. Enfin, les lunettes de soleil sont indispensables.

Vous pouvez retrouver une grande sélection d’articles de ski de fond dans les magasins de sports Décathlon de l’Ontario, et sur leur site internet. Les gammes de prix diffèrent selon votre niveau et votre budget, pour que chacun y trouve son compte.

Où skier en Ontario

En hiver, l’Ontario devient un paradis pour les sportifs. La région du Grand Toronto compte des centaines de kilomètres de pistes de ski de fond damées à explorer. Voici notre sélection des meilleurs endroits pour pratiquer le ski de fond, en pleine nature ou près de la ville.