Les mushers du Yukon: une passion plus grande que nature

Depuis, elle est devenue une musher et en a fait une véritable passion, ayant elle aussi possédé à un moment une entreprise dans ce domaine.

«J’aime ça parce que ce n’est jamais la routine. Il y a une part de routine, mais chaque jour est une aventure. Chaque jour on apprend des choses. On apprend toujours quelque chose en travaillant avec les animaux et les chiens!», s’exclame-t-elle.

La Yukon Quest annulée

En septembre dernier, la Yukon Quest International Association (YQIA) a pris la difficile décision d’annuler la 38e édition de cette course internationale. Se déroulant entre Fairbanks et Whitehorse, elle devenait impossible à réaliser cette année en raison de la pandémie.

«La Yukon Quest s’appuie fortement sur des bénévoles et des vétérinaires de partout au Canada et aux États-Unis et, avec des restrictions de voyage en place, il aurait été extrêmement difficile d’organiser une course qui offre le même niveau de soutien que celui auquel nous sommes habitués», explique Josi Leideritz, directrice générale de la YQIA.

L’aspect du financement par l’entremise des commanditaires était également à considérer. «Beaucoup de nos merveilleux commanditaires et supporteurs ont eux-mêmes traversé des moments difficiles cette année et n’auraient pas pu nous soutenir dans la même mesure», ajoute-t-elle.