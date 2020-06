Cueillir des framboises au Yukon… avec les ours!

La ville de Whitehorse a alors pris l’initiative de récolter elle-même les choux frisés qu’elle avait semés afin d’en faire un don à la Banque alimentaire de Whitehorse. Cette initiative avait bien été accueillie la première année, mais n’a pas été renouvelée faute d’intérêt de la part de l’organisme l’année suivante.

Que faire des framboisiers?

Ces dernières années, certaines municipalités de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont simplement pris la décision de remplacer tous les arbustes à fruits des lieux publics par des arbustes décoratifs afin de diminuer le plus possible les occasions de rencontres entre l’humain et l’ours.

Plusieurs recommandations de Wild Wise Yukon s’inspirent d’ailleurs des modèles développés par la Colombie-Britannique.

«C’est difficile d’atteindre l’équilibre parfait entre la sécurité alimentaire et notre impact sur la faune», constate Heather Ashthorn.

Elle rappelle également l’importance pour les gens qui ont des arbustes à fruits sur leur terrain privé de faire aussi leur part en s’assurant de tout récolter avant que les fruits tombent au sol. «Lorsque les gens partent en vacances, ils devraient s’assurer qu’un voisin ou un ami viennent récolter les fruits, sinon ils seront très attirants pour les ours», explique-t-elle.