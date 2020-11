Le balado Sauvage de Nature: à la rencontre des aventuriers au Yukon

Tous sauvages de nature

Le nom Sauvage de Nature vient d’un désir de remettre l’humain dans le sauvage.

Selon Martin Richard, nous sommes tous sauvages de nature. «Quand on part à l’aventure, on ne se lave pas, on mange moins, on fait nos besoins à l’extérieur, on retourne à l’état sauvage, résume l’animateur du podcast. Je trouve que ça nourrit l’âme et le cœur tellement bien.»

Le balado est disponible sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Balado Québec.

Le Yukon

Si Sauvage de Nature vous inspire à sortir cet hiver, le Yukon est un paradis pour les sports d’aventure, tout particulièrement les alentours de Haines Junction avec le Parc national et réserve du parc Kluane, de même que le col de Haines.

«Peu importe l’endroit, le plus important c’est les gens avec qui je vais être», conclut Martin Richard.