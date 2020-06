Le Yukon est le premier territoire du Grand Nord à avoir une université

Peter Johnson, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, rappelle quant à lui que les étudiants issus de ses communautés représentent aujourd’hui un pourcentage significatif de l’ensemble de la population étudiante.

«Avec l’Université du Yukon, l’enseignement supérieur élargira sa portée sur les questions du Nord et des Premières Nations, et offrira à nos citoyens plus d’occasions de contribuer à leur gouvernement, à leurs collectivités et à la société dans son ensemble», pense-t-il.

Un président de l’Ontario



Mike DeGagné, le nouveau président et vice-chancelier de l’Université, occupera son poste dès le 1er juillet 2020.

Figure incontournable de la scène universitaire en Ontario, le professeur DeGagné a notamment occupé le poste de président et vice-chancelier de l’Université Nipissing à North Bay de janvier 2013 à aujourd’hui. Il fut l’un des premiers présidents autochtones d’une université publique canadienne.

Titulaire d’un doctorat en éducation axé sur le succès postsecondaire des Autochtones obtenu au sein de l’Université d’État du Michigan, Mike DeGagné détient également une maîtrise en administration et en droit.