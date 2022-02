Découvrez les stations de ski autour de Toronto

Dagmar, Uxbridge

Dagmar est reconnue pour avoir les plus grands parcs à neige de la région de Durham. Cette grande station de ski familiale est appréciée autant par les petits que les grands. Elle propose 18 pistes, quatre télésièges et deux tapis magiques. On peut aussi profiter du café-bar et du restaurant, ou se détendre dans un des chalets qui dominent les pistes.

Horseshoe, Barrie

Horseshoe est l’une des meilleures destinations de ski de l’Ontario, à seulement une heure au nord de Toronto. La station de ski propose de nombreuses activités pour les aventuriers d’hiver et les familles, telles que l’embarquement, les tubes et les longues heures sur les pistes. La station dispose de 29 pistes, un demi-lune pour les snowboarders et de nombreuses pistes de ski de fond. A côté se trouve la forêt de Copeland pour se promener avec ses raquettes.

Mount St. Louis Moonstone, Coldwater

Le domaine skiable Mount St. Louis se situe lui aussi au nord de Barrie. Les skieurs et les planchistes peuvent profiter de 20 km de pistes, avec 9 remontées mécaniques. Depuis quelques années, on peut aussi profiter des pistes et skier la nuit, grâce à des lumières installées à plusieurs endroits sur le domaine.

Earl Bales, North York

Pour finir, voilà une station au cœur de Toronto: le Centre Earl Bales. La plupart de gens l’ignorent, mais ils peuvent skier et faire de la planche à neige à North York. Cette petite station de Earl Bales contient trois pistes de ski, parfaites pour apprendre ou profiter d’une journée en famille.

