Nouveaux membres honoraires et plaque pour les fondateurs de CAH

Avant de rappeler les raisons d’être de la FARFO, Michel Tremblay a raconté son émotion en voyant un message anonyme sur le trottoir lors du récent défilé de la Fierté: Ageism hurts. We are not invisible! (L’âgisme fait mal! Nous ne sommes pas invisibles!).

«C’est un message qui résonne avec nos deux organismes», dit-il.

Nouveau CA pour CAH

CAH a remercié la présidente sortante, Colette Raphaël, qui faisait partie du CA depuis six ans, ainsi que Pierre Gravel, qui était le représentant des clients, aidants et résidents de CAH.

Car en plus de divers services communautaires, CAH gère la Place Saint-Laurent, au 33 Hahn Place dans le quartier L’Esplanade et Parliament, un édifice de 135 logements pour aînés francophones.

Deux administrateurs, Diane Saint-Pierre et Marek Nesvadba, sont revenus ajouter leur expertise au conseil d’administration composé de Carmelle Salomon-Labbé, Denis Fawley, Geneviève Grenier, Joyce Irvine, Julia Ballerio-Dupé, Safia Fakim et Sylvie Lavoie.