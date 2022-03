Personnel de soins aux aînés: partenariat entre le Collège Boréal et CAH

«Nous savons tous à quel point l’accès aux services en santé en français est primordial pour le bien-être de notre collectivité», renchérit Lise Béland, la vice-présidente du Centre-Sud-Ouest du Collège Boréal.

«L’engagement social et communautaire est au coeur des préoccupations au Collège Boréal et nous sommes fiers de former la relève de demain à CAH et partout dans le réseau de santé torontois.»