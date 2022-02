Collège Boréal : la campagne «J’appelle, j’écoute» soutient les étudiants

Depuis la semaine dernière et jusqu’au 25 février, tous les étudiants du Collège Boréal reçoivent un appel du Service aux étudiants. Le but: prendre de leurs nouvelles et les aider en cas de problème. Retour sur une initiative qui ravit les étudiants.

Josée Gervais est gestionnaire de la réussite scolaire dans un des services aux étudiants du Collège Boréal. Sur le campus de Sudbury, elle travaille chaque jour auprès des étudiants pour les aider dans leur scolarité. Elle participe aux campagnes d’appels J’appelle, j’écoute et nous explique cette initiative.

Garder le contact durant la pandémie

Cette série d’appels a commencé début 2020. Avec la pandémie, le service des ressources humaines met en place une campagne pour prendre des nouvelles des employés en télétravail.

La campagne est un grand succès, alors le Collège Boréal décide d’adapter l’initiative pour les étudiants dès l’hiver 2020. «Cela fait deux ans déjà que nous prenons régulièrement des nouvelles de nos étudiants.»

Les différents campus mobilisent donc une grande équipe du Service aux étudiants. En tout, plus de 30 représentants sont chargés des appels de la campagne J’appelle, j’écoute dans toute la province.