Des «sentinelles» bénévoles auprès des aînés francophones de l’Ontario

L’équipe de la FARFO s’occupe de faire le jumelage de la «sentinelle-bénévole» avec l’organisme qui la prend en charge pour lui fournir l’encadrement nécessaire et les clientèles visées.

Appels téléphoniques amicaux

La «sentinelle-bénévole» fait des appels téléphoniques amicaux aux personnes aînées identifiées. Le but est de permettre aux aînés de parler de leur quotidien, de leur besoin, de leur communauté, de l’accès à plusieurs activités et de services dans leur communauté.

Il y a de nombreuses façons de bien vivre sa retraite et de rester en forme, indique le directeur général de la FARFO, Michel Tremblay. Rester actif en faisant du bénévolat est l’une des plus valorisantes.

Depuis plus de 40 ans, la FARFO se consacre à aider les francophones de 50 ans et plus vivant en Ontario. L’organisme compte plus de 10 500 membres. Il publie le mensuel Vivre+ et développe depuis quelque temps le média numérique Canal Vivre+.