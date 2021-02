Soins de longue durée en français: l’AFO et la FARFO demandent une stratégie provinciale

Ça commence et ça finit par une «stratégie». L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) recommandent au gouvernement d’adopter «une stratégie provinciale ayant pour objectif d’augmenter l’offre de soins de longue durée en français».

C’est la première de sept recommandations contenues dans leur mémoire conjoint à la Commission ontarienne d’enquête sur les ravages de la CoViD-19 dans les foyers de soins de longue durée.

Leur septième recommandation: «une stratégie provinciale francophone visant à promouvoir et à valoriser les emplois liés aux soins de longue durée».

Des lits francophones

Le mémoire arrête trois axes prioritaires: l’accès et la capacité à offrir des services en français, l’intégration des services en français dans le continuum de soins, et le développement des capacités en matière de ressources humaines.

On veut aussi une meilleure définition des lits francophones dans les foyers, de meilleures statistiques dans ce secteur, un mécanisme d’imputabilité, et l’administration prioritaire du vaccin anti-covid aux proches aidants des personnes en maisons de retraite.