Soins de longue durée: pour des standards fédéraux plus élevés

«Mesurer les résultats et la qualité des soins de façon cohérente serait très utile, car cela permettrait d’évaluer comment les provinces et territoires s’en sortent. Nous y sommes presque pour l’ensemble du pays, puisque toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Québec, ont adopté un standard d’évaluation commun pour les soins de longue durée», qui est mis en œuvre à travers l’Institut canadien d’information sur la santé, explique le professeur Hirdes.

Établir des standards de soins

Un second objectif de normes nationales serait d’établir des standards pour la prestation de services, de façon à s’assurer que tous les Canadiens aient accès aux mêmes niveaux de soins partout au pays, selon le professeur Hirdes. Un de ces standards pourrait être le niveau de personnel, soit le nombre d’employés et leurs qualifications.

D’après le professeur Hadjistavropoulos, la difficulté est que «le système est odieusement sous-financé, et c’est pourquoi il n’y a pas assez de personnel. Il y a des centres de soins de longue durée où il y a une seule infirmière sur l’étage pour s’occuper de trente patients. Ce n’est pas assez pour offrir des soins.»

Soins complexes

Et la question du niveau de personnel n’est pas qu’une question liée au nombre d’employés, mais aussi aux types d’employés, ajoute John Hirdes. «Il y a un manque de personnel qualifié pour gérer la complexité médicale des résidents des centres de soins. On n’a pas besoin que de plus de préposés aux bénéficiaires, mais aussi de plus d’infirmières spécialisées en soins gériatriques.»

«C’est bien engager plus, mais on a besoin de plus d’expertise clinique pour gérer ces problèmes compliqués. Les préposés aux bénéficiaires n’ont tout simplement pas la formation pour gérer toutes les complexités auxquelles on fait face aujourd’hui dans les centres de soins de longue durée», opine John Hirdes.