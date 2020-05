Repenser les soins de longue durée à la lumière des ravages de la CoViD-19

Le salaire de base passe à près de 25 $/h, soit environ 7$ de plus que celui des travailleurs des foyers privés.

Aussi, depuis le début avril, les employés ne peuvent plus aller d’un centre à l’autre. Les syndicats croient qu’il sera difficile pour le gouvernement de retourner à l’ancien système.

De son côté, l’Ontario s’est donné le pouvoir de prendre en charge la gestion des centres qui sont aux prises avec la CoViD-19, et où du personnel des Forces armées a été déployé dans cinq centres.

L’armée a également été appelée en renfort au Québec pour soulager des établissements désespérément en manque d’employés.

Selon Monique Lanoix, la relation entre le privé à but lucratif et le ministère public dans ce secteur est très problématique. «Le devoir premier de ces grandes compagnies-là, c’est d’avoir un rendement. On paie mal les préposés. On en a moins. On suit plus ou moins la règlementation mise en place par la province. Et si jamais on est pris en faute, on se fait seulement taper sur les doigts. Ce n’est pas très grave; on ne perd pas notre permis.»