FrancoFEST Hamilton 2022 réunit son monde!

La terre était d’ailleurs fertile pour le spectacle interactif de Samajam, durant lequel les participants ont eu la surprise de réaliser que l’entraînement qu’ils venaient de faire avec des tubes de plastique a permis de créer un Billie Jean collectif de Michael Jackson.

Le Centre francophone administre présentement un sondage pour recueillir les commentaires sur ce dernier événement.

Julie Jardel, directrice générale du Centre, voit déjà se dessiner un consensus parmi les participants.

«Les gens sont ravis du contact et de l’interactivité avec les artistes et les bénévoles! Et ils étaient très satisfaits de la qualité et de la diversité de la programmation.»