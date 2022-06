Les escaliers cachés d’Uli à Hamilton

Pour accéder aux escaliers d’Uli

J’ai choisi de me garer gratuitement en haut de l’escarpement, sur une rue transversale non loin de la croisée de Fennell Avenue East et de Mountain Brow Blvd.

À la hauteur de Fennell Avenue, on remarque une ouverture dans la clôture de fer forgé bordant l’escarpement. Sur un petit écriteau, est écrit à la main: Caution, you use these ADVENTURE STEPS at your own risk, 140 steps.”

Il marque l’entrée des Uli’s Stairs, qui commencent d’emblée très à pic! On peut utiliser les rampes pour descendre prudemment. Le charme opère rapidement.

À toutes les cinq marches, je m’arrête pour faire un tour complet pour admirer sous tous les angles. Les marches qui descendent se perdent dans la forêt. La lumière de fin d’après-midi est filtrée par la canopée des grandes feuilles en haut de l’escarpement.

Un peu plus bas, un plateau aménagé avec quelques espaces pour s’asseoir nous attend. Quel beau petit coin pour un pique-nique!