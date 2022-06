Stef Paquette, Yao, Céleste Lévis à la FrancoFEST de Hamilton

La FrancoFEST de Hamilton, devenue en 40 ans le plus grand festival francophone dans la péninsule du Niagara, revient en force dans le parc Gage pour lancer l’été avec son flair habituel.

L’édition 2022 aura lieu les 17 et 18 juin et proposera des spectacles de 15 artistes de renom ainsi qu’une foule d’ateliers et d’activités gratuites pour toute la famille.

Présenté par le Centre francophone Hamilton, ce festival des arts et de la culture offre un festival aux allures de fête foraine permettant de croiser une sélection de nos meilleurs artistes.

Paquette, Yao, Lévis

Le charismatique auteur-compositeur-interprète sudburois Stef Paquette revient à Hamilton pour une 4e année de suite pour animer le festival.

Yao montera sur la scène principale, le vendredi 17 juin à 19h20. L’artiste ivoirien-togolais d’Ottawa a remporté en 2019 les trois prix les plus convoités du gala Trille Or: Artiste de l’année, Spectacle de l’année et Coup de cœur des médias.