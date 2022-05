Des productions francophones au WeeFestival pour enfants et bébés

«Qu’il s’agisse d’une histoire racontée sans paroles à l’aide de musique, de gestes, d’objets et d’images ou de chansons et d’histoires enracinées dans de riches traditions culturelles, j’ai élaboré un programme qui met à l’honneur les capacités des enfants à s’engager dans des propositions artistiques sophistiquées, tout en s’adressant directement à eux avec des thèmes et des contenus pertinents pour leur vie actuelle.»

Selon le maire de Toronto, John Tory, le WeeFestival a créé «un événement axé sur le développement social, émotionnel, physique et cognitif de l’enfant».

Au centre-ville de Toronto, Etobicoke, Hamilton et Aurora

Le WeeFestival se déroulera au Factory Theatre de la rue Bathurst, à l’AKI Studio du Daniels Spectrum sur Dundas Est, à l’Alliance française (Station de métro Spadina), et The Assembly Hall, à Etobicoke. Ainsi qu’avec des partenaires du réseau: le Théâtre Aquarius de Hamilton et le Centre culturel Aurora.

En plus des spectacles, le WeeFestival proposera une série d’événements familiaux, de concerts et de séries d’auteurs et d’illustrateurs pour enfants.

D’autres activités comprendront des ateliers de développement professionnel pour les éducateurs et les artistes et un programme de conférences pour les professionnels.