Julie Jardel devient directrice générale du Centre francophone de Hamilton

FrancoFEST et camp d’été

Elle a notamment réimaginé la programmation de l’événement phare du Centre francophone de Hamilton, la FrancoFEST de la fin juin, à laquelle participent les 12 écoles francophones de la région, ainsi que le camp d’été.

«Contribuer à l’épanouissement de la communauté de la grande région de Hamilton, qui m’a si bien accueillie, est une grande fierté», confie Julie Jardel. «Une de mes priorités sera d’appuyer le développement des services d’accueil et d’intégration pour ceux qui, comme moi, font le choix de s’établir ici.»

Services d’intégration

La nouvelle directrice générale veut aussi développer les services à la petite enfance, et encourager le leadership et la valorisation des compétences des jeunes et des nouveaux arrivants.

Le Centre francophone de Hamilton a déménagé au début de 2020 dans une maison au 140 rue King Est.