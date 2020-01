La francophonie Facebook de Hamilton se rencontre en personne

Que les rencontres se passent à l’intérieur ou à l’extérieur, les participants sont toujours au rendez-vous.

Rapprochement des organismes



En plus d’être «l’endroit où il faut aller» pour trouver des recommandations de services en français à Hamilton, le groupe Facebook a aussi permis un rapprochement des organismes locaux de la région, constate la fondatrice.

Outre le Centre francophone et le Collège Boréal, elle souligne aussi la coopération de l’Entité 2 des services de santé et de l’animatrice de l’émission French Toast, Hélène Caron.

«Entre francophones, on s’entraide beaucoup et même les entités connues font plus d’efforts pour collaborer. Je pense que si on avait un peu plus de moyens, la communauté pourrait faire de grandes choses.»

Aux yeux de Marilyne Batelot, la priorité pour les francophones de la région serait d’augmenter le nombre de places en garderie. Elle aimerait aussi voir plus d’activités en français le weekend, comme un club sportif.