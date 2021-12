Le Centre francophone de Hamilton formera les jeunes au leadership

« Il est essentiel pour nous d’aller chercher les jeunes qui n’osent pas encore s’impliquer dans les activités de leadership. » Ces activités visent donc à former tous les jeunes intéressés, pour les mettre sur un pied d’égalité.

Les jeunes participants et participantes seront par exemple amenés à parler devant un public à travers des activités « brise-glace », ou encore à réfléchir ensemble sur la meilleure manière de s’engager dans la communauté.

Pour le moment, il est prévu que les ateliers se déroulent virtuellement, entre janvier et mars. La directrice ajoute que plusieurs consultants de la communauté francophones ont été recrutés pour l’occasion.

Sensibiliser à la culture autochtone

Selon Julie Jardel, les écoles francophones de la région sont également de plus en plus intéressées aux partenariats et activités avec le CFH. « Nous avons prévu de nombreuses activités d’écriture, musique et ateliers pour les élèves, entre janvier et juin ».

Un atelier en particulier, un cours de danse des cerceaux, sera présenté par la danseuse autochtone anishinabe-cree Makhena Rankin Guérin.