TOP-10 suggestions pour votre visite à Hamilton

4. Uli Stairs

Quand on se promène sur le sentier Escarpment Rail Trail, au sud des Kenilworth Stairs, on croise à quelques endroits des escaliers de pierre rustiques appelés Uli Stairs. Cette façon d’explorer l’escarpement du Niagara dans Hamilton est si originale qu’elle a été répertoriée sur le site Atlas Obscura. Tout un honneur!

Il s’agit du projet de retraite herculéen d’un seul homme, Ulrich, Autrichien d’origine. Construits majoritairement avec des pierres taillées et bordés de branches, ces escaliers rappellent des ruines mexicaines ou encore de vieux sentiers qu’on trouverait en Provence. Pourtant, ils sont relativement récents, terminés en 2007.

On les emprunte avec prudence à partir du sentier de l’escarpement (trois d’entre eux descendent et l’un remonte jusqu’à l’avenue Fennell Est). La Ville d’Hamilton a installé des affiches avisant les gens de les emprunter à leurs risques et périls. Mais ça vaut le coup d’oeil!

5. James Street North

La majorité des restaurants et cafés intéressants dans Hamilton s’échelonnent sur un kilomètre de la rue James SNord, entre Gore Park et Immigration Square… Et quelques rues transversales, notamment les rues King William et Cannon Est.

Il vaut la peine de lire les critiques sur Google Map pour chacun d’eux pour découvrir l’offre éclectique!