Musique : signature jeunesse en rock et bluegrass

Céleste Lévis démontre qu’elle n’est pas là que pour quelques succès éphémères, mais qu’elle a encore beaucoup à offrir.

Moyenne Rig, nouvelle génération bluegrass

Lorsque l’on pense au country traditionnel et au bluegrass, on s’imagine des musiciens d’un certain âge ayant du vécu. Eh bien, il faut aujourd’hui ajouter à la liste le nouveau phénomène acadien Moyenne Rig.

La jeune formation acadienne est composée de trois élèves de 8e année de l’école Samuel-de-Champlain de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Il s’agit de Martin Bourque à la guitare et aux voix, Jérémy Richard à la mandoline et Noah Ouellette au banjo.

Dès leurs premiers concerts, les trois jeunes auteurs-compositeurs-interprètes ont su démontrer beaucoup d’aisance et de professionnalisme, et attirer les regards et la sympathie des gens du milieu artistique acadien.