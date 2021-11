Règlement 17 à contre-courant: un 3e album de rock alternatif

Le groupe de rock Règlement 17 (R17) a lancé en septembre un tout nouvel album composé de neuf titres, le troisième en dix ans. Intitulé Contre-courant, il est sorti sous la maison Disques Full Stéréo des frères Lamoureux (Brasse Camarade).

L’album avait été annoncé par un concert à Ottawa, à retrouver en rediffusion sur la page Facebook du groupe. Depuis, il est disponible sur toutes les plateformes d’écoute ainsi qu’en CD et téléchargement sur le site officiel du Règlement 17.

À « contre-courant » des tendances musicales

Cet album est avant tout un processus créatif, avec une atmosphère sonore collective et certains thèmes musicaux qui reviennent. « Nos textes parlent avant tout de ce qui nous inspire, sans forcément de fil conducteur. Justement, ce fil conducteur est surtout musical », raconte Daniel Sauvé, guitariste du groupe.

Le choix du nom Contre-courant y fait d’ailleurs référence. Au contraire des musiques franco-ontariennes qui valorisent principalement leurs paroles, R17 met la musique au premier plan. « On fait les choses différemment et c’est complètement assumé, donc on se considère à contre-courant de ces tendances », ajoute Daniel.

Ainsi, l’album ne se résume pas en un thème, mais se décline dans ses différents titres. « Si on devait trouver un message à tous les titres, ce serait inciter l’humain à réfléchir et se surpasser. Que ce soit à lors une peine d’amour, ou à travers une opinion politique, chacun doit aller au bout de ses idées », explique Cathy Vallières, la chanteuse.