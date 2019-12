Big Wreck, la machine de rock canadienne

Pièce favorite

«Ma chanson préférée du nouvel album est Fly and the Bowl. Pas nécessairement à cause de la batterie, mais plus parce que les paroles viennent vraiment me chercher.»

Influence musicale

«Ma plus grande influence musicale est Phil Rudd de AC/DC. Il est le meilleur. J’aime aussi beaucoup le travail de Bill Buford avec King Crimson. Par contre, le premier album qui m’a épaté pour la batterie est Spectrum de Billy Cobham.»

«Ce qu’il faut savoir avec Big Wreck est que tous les albums ont une ambiance et un son différent, mais le son du groupe est toujours bien présent sous cela. Selon moi, …but for the sun est tout le monde un peu plus relax, Grace Street est un album qui va défier le temps et Ghost est une pièce de maître.»

La tournée

Le groupe a été sur la route sans arrêt depuis le début de l’automne. Comment se sont passé les préparatifs et comment se passe la tournée qui les a amenés aux quatre coins des USA et Canada?