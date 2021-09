Musique de la francophonie canadienne: les femmes à l’honneur

La francophonie musicale canadienne est de plus en plus vivante et diversifiée. Depuis plus de 27 ans, j’ai le plaisir et le privilège de la découvrir et d’en faire la promotion. Chaque mois, je vous présenterai les nouveaux albums, mes découvertes et je vous amènerai sur le chemin des souvenirs de la musique de la francophonie canadienne.

Pour commencer cette aventure, je vous propose un parcours musical entièrement féminin.

Édith Butler, toujours énergique, toujours dévouée!

La grande dame de la chanson acadienne est de retour avec son 20e album. Le tour du grand bois nous ramène une Édith Butler en pleine forme et en pleine voix.

L’opus, réalisé par Lisa Leblanc, est le reflet de la rencontre entre deux générations d’autrices-compositrices-interprètes acadiennes de grand talent. Lisa Leblanc a su amener l’univers d’Édith Butler à un autre niveau en présentant un album d’une énergie contagieuse.

Dès la première pièce, on a droit à un classique de 1995, La 20, qui séduit avec sa couleur country. Un gage d’un album solide où les orchestrations et les chœurs sont puissants et très accrocheurs.