Musique: le Fransaskois Étienne Fletcher transporté d’une mer à l’autre

Nouvel album d’Étienne Fletcher

«Le plus beau dans tout cela est qu’on a eu plus de temps pour ajouter à la tournée et à l’album.»

Étienne Fletcher rentre maintenant en Saskatchewan pour le lancement d’Entre-deux.

Un évènement qui avait été repoussé d’un an par la pandémie : «C’est un album que j’ai entièrement composé à Regina, en plus d’y être enregistré», indique-t-il non sans fierté.

Il y aura aussi un lancement à Montréal en novembre. S’ensuivra une tournée en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et dans les Maritimes avec une trentaine de dates. Enfin, on retrouvera le Fransaskois à Yellowknife et Whitehorse.