«[L’auteur-compositeur-interprète acadien] Jean François Breau a fait la rencontre de Louise Forestier parce qu’elle était juge l’année de sa participation, en 1998. C’est probablement ce qui lui a permis de décrocher le rôle de Gringoire dans Notre-Dame-de-Paris», ajoute Jean François Lippé.

Caroline Savoie a quant à elle travaillé sur son premier album avec le directeur musical du Grand Concours de la 47e édition, Charles-Antoine Gosselin. «Pour moi, ce qui est ressorti le plus, c’est de rencontrer des musiciens et de forger de nouvelles amitiés. Ce sont des contacts qui restent pour toujours!»

Voir des artistes émergents

Celle qui avait affronté en finale l’artiste Les Louanges souligne également le «privilège de voir tous ces artistes émergents en début de carrière, du monde qui rafle plein de prix après et qui fait plein de spectacles! On sent qu’on voit une nouvelle génération de musique qui s’en vient».

«Dans les dernières années, je pense qu’il y a une effervescence […] On sent un engouement de vouloir faire survivre sa culture. Beaucoup plus de créateurs sortent [de la musique] en français», observe avec enthousiasme Caroline Savoie.

Le FICG, dont la programmation complète est disponible en ligne, compte bien «faire rayonner la langue française à travers la chanson» pendant encore de nombreuses années. «Garder la flamme de créer en français, c’est super important pour la culture», conclut Jean François Lippé.