Musique de la francophonie canadienne: beaucoup de talents dans l’Ouest

Choisir de faire de la musique en français en milieu minoritaire relève du défi. Souvent, il faut défricher le terrain pour pouvoir simplement passer sur les ondes de la radio locale et présenter des spectacles devant de petites foules, tout en continuant de créer et de gérer la petite entreprise.

Par chance, les communautés francophones à l’extérieur du Québec réussissent à bâtir des ponts, développer un marché et encourager les artistes francophones à continuer.

Étienne Fletcher récidive

L’ex-membre du groupe Indigo Joseph, l’auteur-compositeur-interprète fransaskois Étienne Fletcher, nous avait charmés en 2019 avec son EP Face A. Voilà qu’il récidive avec Entre-deux, son premier album complet.

Dès les premiers accords de Cher ami, qui offre une fluidité mélodique et une richesse sonore plus qu’appréciables, la qualité des instrumentations ne laisse aucun doute quant à la maturité des compositions. Parfois rock, parfois pop et même folk, la musique d’Étienne Fletcher nous entraîne dans des univers variés qui démontrent l’ampleur de son talent.

Avec encore plus de consistance, des mélodies accrocheuses et une voix puissante, l’auteur-compositeur-interprète fransaskois nous livre un premier opus complet fort et digne d’intérêt.